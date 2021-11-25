Санкт-Петербург, 25 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Прокуратура Ленинградской области начала проверку по факту утреннего ДТП с участием рейсового автобуса и внедорожника Toyota Land Cruiser в Лужском районе. Об этом 25 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 07:40 мск через номер «112» поступило сообщение, что в поселке Оредеж произошло ДТП с рейсовым автобусом №122 и легковым автомобилем. В результате аварии никто не пострадал, хотя в автобусе было около 20 человек, в том числе дети.

«Прокуратура по данному факту организовала проверку, ситуация держится на контроле», — уточнили в прокуратуре.