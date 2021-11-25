Луганск, , 10:53 — REGNUM Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск. Об этом 25 ноября сообщает агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

Гуманитарный конвой МЧС РФ Dnr-online.ru

Уточняется, что этот гуманитарный конвой с гуманитарной помощью для жителей Донбасса стал 104-м и на восьми грузовиках в Луганск было доставлено 109,3 тонны медицинского оборудования и медикаментов.

При этом ранее глава минздрава ЛНР Наталья Пащенко рассказала, что поставка очередной партии российской вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в республику ожидается 25 ноября.

Отметим, предыдущий конвой с гуманитарной помощью прибыл в Луганск 14 октября и доставил в республику 79 тонн медикаментов.