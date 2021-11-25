Иркутск, 25 ноября, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погода 26 ноября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, утром и днём ветер усилится до 17−22 метров в секунду.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

По данным синоптиков, местами возможны мокрый снег и снег, а также метели. На дорогах снежный накат и гололедица. Температура ночью в северо-восточных районах опустится до 24−29 градусов мороза. В Иркутске — до — 5 градусов.

«Неблагоприятный прогноз доведён до дежурных служб территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, глав муниципальных образований, начальников пожарно-спасательных гарнизонов», — отметили в ведомстве.

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