Ульяновск, , 10:52 — REGNUM В 2022 году в Ульяновской области планируется начать подготовку к ликвидации шести свалок и восстановлению шести водных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Река Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Планы по выделению средств на решение экологических вопросов обсуждались на комитете Законодательного Собрания Ульяновской области при формировании бюджета на 2022 год. По линии минприроды предусмотрено предварительно 1,3 млрд рублей, в том числе природоохранные мероприятия — 608 млн рублей, в том числе из федеральной казны поступит 444 млн рублей.

Исполняющая обязанности министра природы и цикличной экономики Гульнара Рахматулина отмечает, что почти полмиллиарда рублей выделено на подготовительные работы. По её словам, предусмотрены средства для разработки проектных документаций на ликвидацию шести свалок и восстановление шести водных объектов.

Также продолжатся противооползневые работы. В 2021 году на данные цели 20 млн рублей будет направлено администрации Ульяновска на укрепление оползневой части от Президентского моста до улицы Тухачевского.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2022 году приступят к расчистке реки Свияга и Юрманского залива. Будет проведено дноуглубление, спрямление русла и экологическая реабилитация водоохранной зоны.

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