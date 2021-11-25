Ульяновск, 25 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В 2022 году в Ульяновской области планируется начать подготовку к ликвидации шести свалок и восстановлению шести водных объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства природы и цикличной экономики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Река

Планы по выделению средств на решение экологических вопросов обсуждались на комитете Законодательного Собрания Ульяновской области при формировании бюджета на 2022 год. По линии минприроды предусмотрено предварительно 1,3 млрд рублей, в том числе природоохранные мероприятия — 608 млн рублей, в том числе из федеральной казны поступит 444 млн рублей.

Исполняющая обязанности министра природы и цикличной экономики Гульнара Рахматулина отмечает, что почти полмиллиарда рублей выделено на подготовительные работы. По её словам, предусмотрены средства для разработки проектных документаций на ликвидацию шести свалок и восстановление шести водных объектов.

Также продолжатся противооползневые работы. В 2021 году на данные цели 20 млн рублей будет направлено администрации Ульяновска на укрепление оползневой части от Президентского моста до улицы Тухачевского.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2022 году приступят к расчистке реки Свияга и Юрманского залива. Будет проведено дноуглубление, спрямление русла и экологическая реабилитация водоохранной зоны.