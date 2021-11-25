Москва, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил квоты приёма на целевое обучение в вузах на 2022 год, сообщает 25 ноября сайт правительства России.

Михаил Мишустин Government.ru

Обучение будущих врачей будет вестись преимущественно по целевому набору, рассказали в правительстве. Студенты обучаются бесплатно по направлениям работодателей, а после получения диплома должны отработать не менее трёх лет в организации, предоставившей направление.

В 2022 году большинство бюджетных мест останутся целевыми, при этом по дефицитным направлениям ординатуры они составят 100%. В правительстве уточнили, что речь идёт о таких специальностях, как «Анестезиология», «Акушерство и гинекология», «Радиология», «Рентгенология», «Детская онкология», «Детская эндокринология», «Кардиология», «Неврология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Пульмонология», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Бактериология», «Инфекционные болезни», «Скорая медицинская помощь». По специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» доля целевиков составит 75% (специалитет).

Кроме того, большие квоты выделены в сфере радиоэлектронных систем и комплексов, эксплуатации железных дорог, систем обеспечения движения поездов — 70% целевых бюджетных мест. Чуть ниже квоты по специальностям, связанным со строительством дорог и тоннелей, проектированием авиационных и ракетных двигателей, испытаниями летательных аппаратов, а также с авиастроением.