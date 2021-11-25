Варшава, 25 ноября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Польского гражданина, который осуществлял шпионаж в пользу России, задержало агентство внутренней безопасности Польши (ABW). Об этом 25 ноября рассказал пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, его слова приводит Польское агентство печати.

Цитата из х/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова. 1971. СССР Шпион

«Собранные доказательства и процессуальные действия, проведенные в ходе расследования, дают основания подозревать 66-летнего гражданина Польши в инициировании шпионской деятельности в пользу России», — сказал Жарын.

Также он заявил, что задержанный гражданин страны «действовал в ущерб интересам Республики Польша» и уточнил, что последний не признал свою вину и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернссделал предупреждение российским коллегам относительно инцидентов, которые вызывают так называемый «гаванский синдром».