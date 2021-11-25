Глазго, Великобритания, 25 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Шотландии в возрасте 92-х лет скончался болгарский дипломат, политический деятель и меценат Иван Станчов. Об этом 25 ноября сообщил софийский телеканал BTV.

Траур

По предварительным данным, смерть И. Станчова наступила в результате обширного инфаркта. Других подробностей не сообщается.

И. Станчов родился 1 апреля 1929 года в Софии. В 1943-м году его семья по политическим причинам эмигрировала в Великобританию. После своего возвращения в Болгарию в 1990-м он являлся послом Республики Болгария в Великобритании, после чего возглавил внешнеполитическое ведомство Болгарии при кабмине Ренеты Инджовой (1994 — 1995). После завершения каденции И. Станчов основал в Болгарии фонд помощи детям с ограниченными возможностями «Карин Дом» — первую в Болгарии неправительственную организацию, внедряющую современные методы реабилитации инвалидов.

Дата и место прощания с И. Станчовом будут уточнены в ближайшее время. Ранее дипломат и меценат неоднократно выражал желание быть похороненным в Болгарии.