Тбилиси, 25 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 52 987 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4331 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 25 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 826 714 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 768 559 победили инфекцию, в том числе 4804 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 11 736 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 57 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6253 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1148.

Днём ранее в Грузии в ходе 26 588 исследований выявили 5085 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 3201 человека, скончались 64 пациента с COVID-19.