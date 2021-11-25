Брянск, , 10:53 — REGNUM Массовое пищевое отравление зафиксировали у 27 учеников школы №1 в посёлке Климово Брянской области. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета 25 ноября.

Отравление детей в Климово Https://bryansk.sledcom.ru/

За медицинской помощью с признаками кишечной инфекции в лечебное учреждение 24 ноября обратились ученики 6−9 классов. По данным региональной прокуратуры, состояние детей средне удовлетворительное, организована проверка соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Питание несовершеннолетних в школе приостановлено.

В региональном СК по факту заболевания детей возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Назначены необходимые экспертизы.