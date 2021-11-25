Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Актёр, подаривший свой голос Клауду Страйфу в играх серии Final Fantasy VII, Стив Бёртон лишился работы в сериале «Главный госпиталь». Об этом 25 ноября сообщает Kotaku.

Клауд Страйф — мужественный суперсолдат глазами японцев Скриншот из игры Final Fantasy VII Remake

Бёртона уволили из сериала из-за его отказа пройти вакцинацию. «К сожалению, меня уволили из «Главного госпиталя» из-за строгих требований по вакцинации. Я подал заявление на освобождение от этого процесса по медицинским и религиозным причинам, однако в обоих случаях мне было отказано. Это очень больно, но для меня это вопрос личной свободы», — пишет актёр.

Напомним, что Стив Бёртон озвучивает Клауда Страйфа с 2002 года. Его первой работой в этой роли стала видеоигра Kingdom Hearts.

Читайте ранее в этом сюжете: Игрок выдал себя за службу поддержки Ubisoft — нарушителя наказали