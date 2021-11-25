Омск, 25 ноября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Омской области 25 ноября приняли в первом чтении закон о проекте бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

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Утверждены следующие параметры бюджета — 2022: доходы — 111 млрд рублей, расходы — 104,5 млрд. Профицит — 6,5 млрд.

По словам министра финансов Омской области Вадима Чеченко, значительные корректировки в бюджет на 2022 год будут внесены в феврале, когда сформируется дополнительный объём источников. По предварительной оценке, речь идёт о сумме не менее 10 млрд рублей.

Чеченко назвал бюджет региона социально ориентированным.

Проект бюджета обсудят в отраслевых комитетах Заксобрания. Рассмотрение главного финансового документа региона во втором чтении запланировано на декабрьском пленарном заседании регионального парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии Верховный совет 24 ноября одобрил в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

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