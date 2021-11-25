Чита, 25 ноября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В столице Забайкальского края Чите с 19 часов по местному времени 25 ноября до 13 часов 26 ноября вводится режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По данным синоптиков, в городе установится погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В связи с этим, горожан призвал проветривать помещения только с помощью кондиционеров, а заниматься физкультурой за городом или в помещениях. Людям с хроническими заболеваниями нужно воздержаться от прогулок на улице.

«Воздержитесь от использования машин с неисправной выхлопной системой. Постарайтесь максимально сократить время холостой работы двигателей автомобилей на стоянках, а также усилить контроль за исправностью силовых агрегатов машин», — отметили в ведомстве.