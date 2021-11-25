Калуга, 25 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Калужской области работник одного из промышленных предприятий готовил и хранил электронные копии документов, содержащих государственную тайну, на неаттестованном оборудовании, имевшем подключение к интернету, что не исключало возможность ознакомления с документами посторонних лиц. Эти действия создавали условия для совершения преступления, в виде разглашения государственной тайны, сообщили 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В связи с выявленными фактами работнику предприятия региональным УФСБ России объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения приведенного преступления. Утечки сведений, составляющих гостайну, не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за разглашение служебных сведений, составляющих государственную тайну, осуждён оперативник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.