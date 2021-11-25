Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Граффити с Достоевским в Санкт-Петербурге скрылось под слоями краски в Кузнечном переулке, где жил писатель. Об этом в Instagram сообщили авторы картины URBAN-фреска 24 ноября.

Фёдор Достоевский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Коммунальные бесы закрасили автора «Бесов». Достоевский в Петербурге не дожил до «Белых ночей». Кого достал Достоевский? Что общего у Иосифа Бродского и Федора Достоевского? Почему в Петербурге нельзя смотреть на портрет Достоевского, а можно смотреть на слово из трех букв?» — прокомментировали в URBAN-фреска.

Владелец аккаунта Олег Лукьянов выложил пост, в котором поднял тему продолжающейся борьбы коммунальных служб с граффити-портретами российских классиков на улицах Петербурга.

Пользователи социальной сети в поддержку оставляли комментарии под постом. Например, annavelichko_art написала следующее: «Мы маленький портрет очень любили. И ведь люди его пытались отмыть! Так бдительный некто не поленился положить чёрный «подмалёвок» под бежевую краску, чтоб наверняка».

Противостояние коммунальных служб с несогласованными граффити в Петербурге продолжается уже несколько лет. До этого в Петербурге обсуждали судьбу изображения поэта-писателя Даниила Хармса на улице Маяковского.

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