Баку, 25 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Город Шуша объявят культурной столицей тюркского мира на 2023 год. Об этом сообщил министр культуры Азербайджана Анар Керимов на конференции «Великое возвращение: возрождение культуры» в Баку.

Руины армянского квартала Шуши после резни 1920 года

По словам главы минкульта, объявление об этом будет сделано на предстоящем заседании совета министров культуры стран Международной организации тюркской культуры (ТюрКСОЙ).

«Будут проведены мероприятия с участием всех наших тюркоязычных братьев», — сказал Керимов.

Он заявил, что в Шуша азербайджанская власть ведёт восстановительные работы, чтобы продемонстрировать это другим странам.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. 10 ноября в регион прибыли первые российские миротворцы. Часть территории Нагорного Карабаха, в том числе Шуша, перешла под контроль Баку.