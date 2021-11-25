Шуша будет культурной столицей тюркского мира — минкульт Азербайджана
Баку, 25 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Город Шуша объявят культурной столицей тюркского мира на 2023 год. Об этом сообщил министр культуры Азербайджана Анар Керимов на конференции «Великое возвращение: возрождение культуры» в Баку.
По словам главы минкульта, объявление об этом будет сделано на предстоящем заседании совета министров культуры стран Международной организации тюркской культуры (ТюрКСОЙ).
«Будут проведены мероприятия с участием всех наших тюркоязычных братьев», — сказал Керимов.
Он заявил, что в Шуша азербайджанская власть ведёт восстановительные работы, чтобы продемонстрировать это другим странам.
Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. 10 ноября в регион прибыли первые российские миротворцы. Часть территории Нагорного Карабаха, в том числе Шуша, перешла под контроль Баку.