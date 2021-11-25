Монтрёй, Франция, , 10:42 — REGNUM Представители Ubisoft извинились за выходку пользователя, который выдавал себя за сотрудника службы поддержки компании. Об этом 25 ноября пишет Kotaku.

Стенд Ubisoft на E3 2018 Sergey Galyonkin

Ubisoft заблокировала нарушителя, а также удалила написанное им обращение. При этом компания никак не прокомментировала ситуацию с нерабочими серверами Splinter Cell: Blacklist.

Ранее на форуме Splinter Cell: Blasklist появилось сообщение якобы от службы поддержки игры, в котором сообщалось, что все пользователи, отправляющие жалобы на нерабочие серверы проекта, будут заблокированы. При этом человек, выдающий себя за сотрудника службы поддержки, заявил, что Ubisoft не планирует восстанавливать работу серверов.

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