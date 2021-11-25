Монтрёй, Франция, 25 ноября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Представители Ubisoft извинились за выходку пользователя, который выдавал себя за сотрудника службы поддержки компании. Об этом 25 ноября пишет Kotaku.

Sergey Galyonkin Стенд Ubisoft на E3 2018

Ubisoft заблокировала нарушителя, а также удалила написанное им обращение. При этом компания никак не прокомментировала ситуацию с нерабочими серверами Splinter Cell: Blacklist.

Ранее на форуме Splinter Cell: Blasklist появилось сообщение якобы от службы поддержки игры, в котором сообщалось, что все пользователи, отправляющие жалобы на нерабочие серверы проекта, будут заблокированы. При этом человек, выдающий себя за сотрудника службы поддержки, заявил, что Ubisoft не планирует восстанавливать работу серверов.