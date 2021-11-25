Екатеринбург, 25 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге построят новое общежитие для студентов Уральского федерального университета. Информация об этом опубликована на сайте Госэкспертизы Свердловской области.

Строительство

16-этажное здание появится на месте снесенного общежития на улице Фонвизина. Иногородние и иностранные студенты УрФу будут проживать по два человека. Группы комнат будут оснащены кухней и санузлом. Площадь новостройки составит около 30 тыс. кв. метров.

Отметим, что Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом Урала. В стране он занимает лидирующие позиции по количеству студентов.