Якутск, 25 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Якутии перекрыт участок федеральной трассы «Колыма». На дорогу сошла лавина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе управления ГИБДД МВД по республике.

Scientif38 Лавина

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Дорогу расчищают от сошедшего снега. Движение транспорта ограничено на 594 километре трассы. Автомобили вынуждены ехать по одной полосе.

«Участок является опасным, так как дорога проходит по горной местности, ширина проезжей части составляет от 6 до 8 метров», — пояснили в ГИБДД.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и обращать внимание на дорожные знаки.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 90 км федеральной автодороги «Колыма» размыло дождями. Трасса представляла собой грязевое месиво с внушительными колеями, транспортный поток иногда вынужденно останавливался.