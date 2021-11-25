Ханты-Мансийск, , 10:40 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение расширить категории получателей регионального семейного капитала, включив в перечень отцов. Об этом она заявила во время отчёта о работе правительства Югры за 2021 год представителям общественности и депутатам окружного парламента.

Отец и сын Цитата из м/ф «Суперсемейка 2» реж Брэд Бёрд. 2018. США

Семейный капитал смогут получить при рождении трёх и более детей отцы, которые являются гражданами России и проживают в Югре.

«Речь идёт о тех ситуациях, когда при рождении трёх и более детей супруга имеет только вид на жительство в Российской Федерации или не имеет российского гражданства», — уточнила губернатор ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более всего льгот в ХМАО получают многодетные семьи.

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