Ханты-Мансийск, 25 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала поручение расширить категории получателей регионального семейного капитала, включив в перечень отцов. Об этом она заявила во время отчёта о работе правительства Югры за 2021 год представителям общественности и депутатам окружного парламента.

Цитата из м/ф «Суперсемейка 2» реж Брэд Бёрд. 2018. США Отец и сын

Семейный капитал смогут получить при рождении трёх и более детей отцы, которые являются гражданами России и проживают в Югре.

«Речь идёт о тех ситуациях, когда при рождении трёх и более детей супруга имеет только вид на жительство в Российской Федерации или не имеет российского гражданства», — уточнила губернатор ХМАО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более всего льгот в ХМАО получают многодетные семьи.