Новозыбков, Брянская область, 25 ноября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Жителей четырёх частных домов эвакуировали ночью 25 ноября из-за провала грунта в Новозыбкове Брянской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Https://32.mchs.gov.ru/ Провал грунта в Новозыбкове

Спасатели 24 ноября в 23:35 получили информацию об обвале надворной хозяйственной постройки на улице Маяковского. К месту происшествия были направлены пожарный расчёт, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа администрации. Пострадавших нет. До ликвидации последствий происшествия жителей четырёх соседних домов эвакуировали — жильцы расселены по родственникам и в гостиницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в посёлке Вышков в Злынковском районе Брянской области в результате карстового провала обрушилась часть жилого дома. Погибла женщина.