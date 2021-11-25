Октябрьский район, Оренбургская область, 25 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Оренбургской области по факту мошенничества с поставкой продовольствия в дом-интернат для пожилых людей возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Agro2b.ru Сливочное масло

По данным ведомства проверка показала, что в рамках госконтракта в учреждение поставлялся сливочного масла спред вместо с массовой долей жира 72,5%. Экспертиза показала присутствие растительных жиров, что недопустимо и свидетельствует о несоответствии продукта наименованию.

По материалам прокуратуры полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана»). Ход расследования контролируется надзорным ведомством.