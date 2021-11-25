Чебоксары, , 10:37 — REGNUM В администрацию главы Чувашии будет поставлено оборудование для проведения конференций и других мероприятий. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На совещании Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

Администрация главы Чувашской Республики закупает звуковое оборудование для проведения мероприятий. Это вокальная радиосистема c петличными микрофоном с не менее чем десятью каналами и максимальным расстоянием передачи сигнала не менее 90 метров.

В пакет закупки входят две радиосистемы первого типа, шесть радиосистем второго типа, блок управления, два микрофонных пульта председателя для конференц-системы и 40 микрофонных пультов для делегатов.

Начальная цена контракта составила 787 350 рублей 81 копейка. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете. По итогам аукциона стоимость контракта не изменилась: победитель не снизил цену ни на копейку.

Согласно документу, радиосистему в Чувашию поставит казанская компания «Квартон-к» (Татария).