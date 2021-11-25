Чебоксары, 25 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В администрацию главы Чувашии будет поставлено оборудование для проведения конференций и других мероприятий. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На совещании

Администрация главы Чувашской Республики закупает звуковое оборудование для проведения мероприятий. Это вокальная радиосистема c петличными микрофоном с не менее чем десятью каналами и максимальным расстоянием передачи сигнала не менее 90 метров.

В пакет закупки входят две радиосистемы первого типа, шесть радиосистем второго типа, блок управления, два микрофонных пульта председателя для конференц-системы и 40 микрофонных пультов для делегатов.

Начальная цена контракта составила 787 350 рублей 81 копейка. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете. По итогам аукциона стоимость контракта не изменилась: победитель не снизил цену ни на копейку.

Согласно документу, радиосистему в Чувашию поставит казанская компания «Квартон-к» (Татария).