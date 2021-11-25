Москва, 25 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. На территории Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) появится семейный парк приключений под названием «ЛЕТТО», сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.

Новый парк и аттракционы

Парковый комплекс возведут в деревне Сосенки поселения Сосенское. В него войдут небольшое двухэтажное здание и пространство для активных игр и семейного отдыха площадью 5 тыс. кв. метров.

Отмечается, что заказчиком проекта является многодетная семья, которая на протяжении многих лет пыталась воплотить свою мечту и построить семейный центр отдыха.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Новой Москвы появится первый секретный парк по мотивам произведения английской писательницы Фрэнсис Бернетт «Таинственный сад».

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