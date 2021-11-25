Мадрид, , 10:37 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся второй ракеткой мира, прилетел в Мадрид для того, чтобы участвовать в финальной части Кубка Дэвиса. Видео прибытия российского спортсмена в мадридский аэропорт «Барахас» 25 ноября опубликовала пресс-служба турнира.

Даниил Медведев (сс) Dacoucou

На запечатлённых кадрах видно, как 25-летнего российского теннисиста встречают в аэропорту представители турнира и прессы.

Отметим, Кубок Дэвиса будет проходить в период с 25 ноября по 5 декабря в Мадриде, Инсбруке и Турине. Сборная России находится в группе А и сыграет в Мадриде с командой Эквадора (27 ноября) и Испании (28 ноября). В четвертьфинал смогут выйти победившие в группах сборные и две лучшие национальные команды из числа занявших вторые места.