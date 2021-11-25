Рыбинск, Ярославская область, 25 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области разработают проект для строительства школы на тысячу мест в микрорайоне Прибрежный. Об этом рассказал глава администрации Рыбинска Денис Добряков.

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«На 2022 год заложили в бюджет города деньги на разработку проекта для школы в Прибрежном. Она там очень нужна, район застраивается, приезжают семьи с детьми, и школа №24 не вмещает всех желающих даже при работе в две смены», — написал глава города на своей странице в Facebook.

Для того, чтобы воплотить проект в жизнь, потребуется федеральное финансирование, однако рыбинский мэр настроен оптимистично и рассчитывает на поддержку правительства региона при отправке заявки.