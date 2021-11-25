Норильск, Красноярский край, 25 ноября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В водоёмах Норильского промышленного района, расположенных по течению аварийного розлива, наблюдается снижение концентраций нефтепродуктов и тяжёлых металлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам мониторинга.

Krskstate.ru Река после разлива топлива в Норильске

В ходе исследования были отобраны пробы поверхностных вод и донных отложений ручья Безымянный, рек Далдыкан, Пясина, Амбарная и озера Пясино. Образцы были взяты в одних и тех же точках второй год подряд, чтобы отследить динамику изменений ситуации после аварии в 2020 году.

В результате, по словам замминистра экологии и рационального природопользования края Юлии Гуменюк, уровень загрязнения рек и озёр нефтепродуктами и тяжёлыми металлами снижается.

«Это результат серьёзной работы, проводимой в том числе и предприятием, по восстановлению экосистемы территории. Мы продолжим наблюдения водных объектов Норило-Пясинской системы и будем предпринимать дополнительные меры по улучшению экологической обстановки на территории», — отметила она.