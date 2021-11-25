Владивосток, 25 ноября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко провёл рабочую встречу с недавно вступившим в должность генеральным консулом Японии во Владивостоке Кэнсукэ Ёсида, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Пресс-служба правительства Приморского края Губернатор Приморья Олег Кожемяко и генеральный консул Японии во Владивостоке Кэнсукэ Ёсида

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Глава Приморья поздравил Кэнсукэ Ёсида со вступлением в должность и пожелал ему успехов в работе. По словам Кожемяко, у правительства региона сложились хорошие деловые отношения с генконсульством Японии во Владивостоке.

«Особенно хочу отметить успешную работу с вашим предшественником — Коитиро Накамура. Нам удалось совместно реализовать многие проекты: открыть регулярные авиалинии в Токио рейсами ANA и JAL в 2020 году, организовать выступление японских артистов на Приморской сцене Мариинского театра, фестивали японского кино и японской культуры, проработать маршруты по следам Владимира Арсеньева, о котором снял фильм знаменитый японский кинорежиссер Акира Куросава», — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, генконсул Японии во Владивостоке Коитиро Накамура отказался говорить о Курилах на открытии фотовыставки «Год Японии в Приморском крае».