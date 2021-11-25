Мадрид, 25 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Утверждение Национального стратегического плана в области здравоохранения и окружающей среды является «отличной новостью». Об этом заявила третий вице-премьер и министр по вопросам экологического преобразования и демографических проблем Тереса Рибера, сообщает агентство EFE.

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По её словам, документ является «решающим фактором для состояния здоровья испанского народа».

Во время совместного выступления с министром здравоохранения Испании Каролиной Дариас для представления Стратегического плана по здравоохранению и окружающей среде, Рибера сказал, что это «то, что мы ждали, как ключевое развитие закона о здравоохранении образца 2011 года».