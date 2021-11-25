Вашингтон, 25 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В TikTok появился аккаунт газеты «Дейли Бьюгл» из фильмов о Человеке-пауке. Первый ролик на странице thedailybugleofficial был опубликован 24 ноября.

Цитата из к/ф «Расплата». реж Гэвин О’Коннор. 2016. США Джей Кей Симмонс

Всего на странице газеты доступны три видео. Самым популярным постом стал ролик с участием актёра Дж. К. Симмонса, сыгравшего редактора издания Джея Джону Джеймсона. «Скажи, что ты ненавидишь Человека-паука, не произнося этого вслух», — говорится в описании к видео, которое за сутки посмотрели более 2,2 млн раз.

ИА REGNUM напоминает, что продолжение фильмов о Человеке-пауке под названием «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет 15 декабря 2021 года. Дж. К. Симмонс вернётся к роли редактора «Дейли Бьюгл».