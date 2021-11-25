Подгорица, 25 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Черногория включена в предстоящий Саммит по демократии, который будет принимать президент США Джозеф Байден в декабре 2021. Об этом свидетельствует список участников, опубликованный Госдепом США. Саммит пройдет с 9 по 10 декабря текущего года.

geralt Демократия

Байден проведет виртуальный саммит для лидеров правительства, гражданского общества и частного сектора. Саммит будет посвящен проблемам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии, и предоставит лидерам платформу для объявления индивидуальных и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом.

В преддверии первого саммита Соединенные Штаты проконсультируются с экспертами из правительств, многосторонних организаций, гражданского общества и частного сектора, чтобы собрать возможные идеи по трем ключевым темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и права человека.

Лидерам будет предложено объявить о конкретных действиях и приверженности важным внутренним реформам и международным инициативам, которые, как утверждается, будут способствовать достижению целей саммита.

Из стран региона в саммите примут участие предствители Сербии, Северной Македонии и Албании.