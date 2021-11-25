Абакан, 25 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В Хакасии сокращают коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 ноября в региональном министерстве здравоохранения.

Adm44.ru Койка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новый подъём неизбежен – все новости»

За минувшие сутки в стационары «красных зон» госпитализировали 116 пациентов, выписали 119 человек. На кислороде находятся 662 пациента, из них 87 — на ИВЛ.

«В связи с положительной динамикой» минздрав прорабатывает вопросы по сокращению коечного фонда для ковид-пациентов. С 1 декабря в плановом режиме заработают стационары детской республиканской больницы и республиканского наркологического диспансера.

Если положительная динамика будет сохраняться, к перепрофилированию подготовят терапевтический корпус ресбольницы им. Ремишевской и Черногорский роддом.

На сегодняшний день в Хакасии развёрнуто 1 712 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 1 284. Доля свободного конечного фонда — 25%. Свободно более 400 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявлено 31 367 носителей коронавируса.