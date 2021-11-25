Черкесск, 25 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии готовятся усилить меры против распространения коронавируса. В ближайшее время в регионе может быть введен пропуск в общественный транспорт и в организации органов власти по QR-кодам. Решение об этом было принято 24 ноября в ходе состоявшегося заседания рабочей группы оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы правительства Мурата Аргунова.

ИА REGNUM QR-код

С предложением о расширении сферы действия пропускной системы по QR-кодам, которая ранее была введена в крупных торговых центрах, выступил руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Сергей Бескакотов.

«Главный государственный санитарный врач КЧР Сергей Бескакотов в своём выступлении рекомендовал расширить список объектов, при посещении которых необходимо предъявлять QR-код, включив в него административные здания и общественный транспорт. Решение по данному вопросу будет принято рабочей группой оперштаба КЧР в ближайшее время», — говорится в сообщении оперативного штаба.

Напомним, ранее в Карачаево-Черкесии ввели систему пропуска по QR-кодам на предприятия торговли и сферы туризма, в том числе на канатные дороги на курортах. По факту QR-коды требуют в столице региона Черкесске только в двух крупных торговых центрах, при этом работа городского рынка и мелких магазинов, торгующих непродовольственными товарами, продолжается в обычном режиме.