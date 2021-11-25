Самара, 25 ноября 2021, 10:38 — REGNUM Более семи млрд рублей составила выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» в Самарской области за три квартала 2021 года. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Завод «Форд Соллерс Елабуга»
Завод «Форд Соллерс Елабуга»
Особая экономическая зона «Алабуга»

Сообщается, что сейчас на этой инвестиционной площадке работу ведут 30 резидентов, 13 из которых уже открыли свои производства. В 2021 году было привлечено четыре новых инвестора с многомиллиардными инвестициями.

«Общая выручка компаний-резидентов за три квартала этого года составила 7,2 млрд рублей, а это на 85% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Так, за три квартала 2020 года выручка производств ОЭЗ составила 3,9 млрд рублей, а в допандеймийном 2019 — 4,4 млрд рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что Самарская области поддерживает статус одного из наиболее инвестиционно-активного региона страны. При этом, 2021 год стал рекордным для области по открытию новых предприятий.

«Только в ОЭЗ «Тольятти» с начала года запущено три крупных производства — это «Самарский завод медицинских изделий», завод по выпуску автомобильных сидений «Форесия» и вторая линия фармацевтического предприятия «Озон Фарм», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут построить завод по производству стройматериалов.