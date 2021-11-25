Самара, 25 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Более семи млрд рублей составила выручка резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти» в Самарской области за три квартала 2021 года. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Особая экономическая зона «Алабуга» Завод «Форд Соллерс Елабуга»

Сообщается, что сейчас на этой инвестиционной площадке работу ведут 30 резидентов, 13 из которых уже открыли свои производства. В 2021 году было привлечено четыре новых инвестора с многомиллиардными инвестициями.

«Общая выручка компаний-резидентов за три квартала этого года составила 7,2 млрд рублей, а это на 85% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Так, за три квартала 2020 года выручка производств ОЭЗ составила 3,9 млрд рублей, а в допандеймийном 2019 — 4,4 млрд рублей», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что Самарская области поддерживает статус одного из наиболее инвестиционно-активного региона страны. При этом, 2021 год стал рекордным для области по открытию новых предприятий.

«Только в ОЭЗ «Тольятти» с начала года запущено три крупных производства — это «Самарский завод медицинских изделий», завод по выпуску автомобильных сидений «Форесия» и вторая линия фармацевтического предприятия «Озон Фарм», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут построить завод по производству стройматериалов.