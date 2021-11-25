Москва, 25 ноября, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Несмотря на стабилизацию эпидемической ситуации по ВИЧ, необходимо расширять борьбу с этим недугом. Об этом на VII Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Kevin Harber Остановите ВИЧ

«В нашей стране отмечается стабилизация эпидемической ситуации по ВИЧ. Но мы видим, что силы наши не должны ослабевать, и мы должны нашу борьбу строить более эффективно и расширять», — сказал Мурашко.

По его словам, в период с 2017 года по 2020 год фиксируется устойчивое сокращение количества новых случаев ВИЧ-инфекции: от 85,8 тысяч человек в 2017 году до 60,3 тысяч человек в 2020 году.