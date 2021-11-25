Благовещенск, , 10:38 — REGNUM В Амурской области предприниматели, работающие в сфере общественного питания, полностью привили 90% сотрудников. В связи с этим они обратились к главе региона Василию Орлову с просьбой смягчить ограничения, действующие в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе аппарата областного уполномоченного по правам предпринимателей.

Вход по QR-коду в музей Александр Погожев © ИА REGNUM

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«По состоянию на 25 ноября и вторым компонентом вакцинированы не менее 90% занятых в этой сфере. Факт свидетельствует о формировании COVID-free зон на таких объектах и является основанием для смягчения ограничений в этих сферах. Например, можно было бы разрешить общепиту работать без ограничений по заполняемости зала и времени, в том числе ночью, естественно, с проверкой QR-кодов у посетителей и соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических мер», — отметил бизнес-омбудсмен Приамурья Борис Белобородов.

Его предложение поддержал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Он считает, что предлагаемые послабления будут особенно актуальны в предновогодний период и помогут нивелировать потери бизнеса в результате антиковидных мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предприниматели Амурской области обращались к главе региона с просьбой поддержать их на время локдауна отменой или уменьшением налогов, коммунальных и арендных платежей. Соответствующие предложения руководители бизнес-объединений области изложили в манифесте.