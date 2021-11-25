Москва, 25 ноября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Решению властей США о внесении Московского физико-технического института (МФТИ) в список организаций и физических лиц, которые попадают под американские экспортные санкции, удивлены в вузе. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе МФТИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы удивлены решением официальных властей США о внесении МФТИ в список организаций и физических лиц, попадающих под экспортные санкции», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Также в МФТИ отметили, что они рассчитывают на то, что введенные против вуза властями США ограничения не повлияют на коллаборации российского института с американскими учебными заведениями.

«Мы очень надеемся, что ограничения, накладываемые на МФТИ, не отразятся на тесных академических коллаборациях с американскими университетами и научными институтами, и Физтех сможет и впредь выстраивать плодотворное сотрудничество с ведущими мировыми учеными и исследовательскими центрами на благо развития глобальной науки», — добавляется в сообщении.

Кроме того, уточняется, что МФТИ занимает ведущие позиции в мировых академических рейтингах в области физических наук, математики и компьютерных наук, и потому заказчиками его фундаментальных исследований и прикладных разработок являются многие коммерческие и государственные компании и в России, и во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена пытается убрать из проекта оборонного бюджета страны на 2022 финансовый год (начался 1 октября) положения о различных санкциях против газопровода «Северный поток — 2».