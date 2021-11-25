Ханты-Мансийск, 25 ноября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В Югре с начала 2021 года добыто 178,1 млн тонн нефти. Это больше на 1,2 млн тонн, чем в 2020 году, заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова 25 ноября, отчитываясь за проделанную работу правительства автономного округа перед депутатами регионального парламента.

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По прогнозам главы региона, по итогам 2021 года показатель добычи нефти будет на уровне 214 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Югра обеспечивает 42% общероссийской добычи нефти. Около 80% всей нефти в ХМАО добывают «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Лукойл».