В столице Южной Кореи открылся международный автосалон
Коян, Южная Корея, 25 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. 25 ноября в Корейском международном выставочном центре KINTEX, расположенном в южнокорейском городе Коян провинции Кёнгидо, открылся крупнейший южнокорейский автосалон «2021 Seoul Mobility Show». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По данным источников, на автосалоне, который продлится 11 дней, несколько ведущих мировых автопроизводителей, таких как Hyundai Motor, Kia, Mercedes-Benz, BMW и Audi, представят новые модели экологически чистых транспортных средств и концепции будущего.
Компания Hyundai Motor представит 12 моделей новых и серийных автомобилей, в том числе беспилотный электромобиль IONIQ 5, разработанный совместно с Motional.
Kia представит 11 новых моделей, включая второе поколение экологически чистых кроссоверов Niro. Весь модельный ряд Mercedes-Benz Korea будет полностью состоять из электромобилей.
BMW Korea представит публике три электромобиля — полностью электрическую флагманскую модель iX, полностью электрический Gran Coupé i4 и новый серийный электрический кроссовер iX3.
Audi Korea представит в общей сложности 18 автомобилей, четыре из которых будут впервые представлены в Южной Корее.