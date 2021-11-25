Коян, Южная Корея, 25 ноября, 2021, 10:26 — ИА Регнум. 25 ноября в Корейском международном выставочном центре KINTEX, расположенном в южнокорейском городе Коян провинции Кёнгидо, открылся крупнейший южнокорейский автосалон «2021 Seoul Mobility Show». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Hyundainews.com Hyundai Ioniq 5

По данным источников, на автосалоне, который продлится 11 дней, несколько ведущих мировых автопроизводителей, таких как Hyundai Motor, Kia, Mercedes-Benz, BMW и Audi, представят новые модели экологически чистых транспортных средств и концепции будущего.

Компания Hyundai Motor представит 12 моделей новых и серийных автомобилей, в том числе беспилотный электромобиль IONIQ 5, разработанный совместно с Motional.

Kia представит 11 новых моделей, включая второе поколение экологически чистых кроссоверов Niro. Весь модельный ряд Mercedes-Benz Korea будет полностью состоять из электромобилей.

BMW Korea представит публике три электромобиля — полностью электрическую флагманскую модель iX, полностью электрический Gran Coupé i4 и новый серийный электрический кроссовер iX3.

Audi Korea представит в общей сложности 18 автомобилей, четыре из которых будут впервые представлены в Южной Корее.