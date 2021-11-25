Москва, 25 ноября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Московская прокуратура поручила следствию проверить сообщения об осквернении мемориального стенда в парке «Измайлово», сообщили 25 ноября в пресс-службе ведомства.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Прокуратура города Москвы

«Прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений, размещенных в СМИ, об осквернении объекта, посвященного защитникам Отчества, расположенного в столичном районе Измайлово», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что блогер справил нужду на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны. Запись появилась в Instagram блогера, но позже была удалена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал провести в полном объёме следствие по уголовному делу об осквернении памятника в Севастополе и передать дело в суд для рассмотрения по существу.

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