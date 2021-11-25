Омск, 25 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Омске прокуратура организовала проверку в связи с задымлением в торговом центре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пожарные наряды у ТЦ Фестиваль

В рамках проверки сотрудники надзорного ведомства намерены дать оценку деятельности должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность здания. Кроме того, прокуратура контролирует ход проверки, организованной дознавателем МЧС России.

«В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, оценивается причиненный материальный ущерб. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на шестнадцатом, последнем этаже офисного здания ТЦ «Festival City» произошёл утром 25 ноября. Из помещений самостоятельно эвакуировались 400 человек.

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