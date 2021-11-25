Москва, 25 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Попытки развития импульса восстановления нефти марки Brent ожидаемо натолкнулись на барьер в виде 20-дневной скользящей средней на торгах 24 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Blick.ch Нефть

«Получив отпор на подходе к отметке $82 за баррель, нефтяные фьючерсы слегка отступили по итогам дня, но сегодня, 25 ноября, снова пытаются отвоевать уровень $81, что по крайней мере говорит о некотором ослаблении давления со стороны продавцов.

Отчет минэнерго показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 1 млн баррелей, тогда как запасы бензина и дистиллятов сократились.

Впрочем, котировки проигнорировали статистику, сосредоточившись на истории с продажей стратегических резервов Штатами и их союзниками, которая рискует разжечь противостояние с альянсом ОПЕК+ и вызвать затяжной период повышенной волатильности на рынке, если стороны войдут во вкус с «перетягиванием каната».

При этом локальное давление на цены оказало заявление МЭА, которое обвинило Россию и Газпром в манипуляциях на рынке, которые привели к формированию искусственного дефицита на мировом рынке.

Глава агентства Фатих Бироль также призвал страны ОПЕК+ принять меры для снижения цен на нефть, фактически дав понять, что ведомство разделяет позицию Вашингтона. Все это нагнетает обстановку в преддверии заседания альянса, которое состоится уже на следующей неделе.

Пока же до конца торговой пятидневки Brent может обосноваться в довольно скромном диапазоне на фоне общего спада торговой активности в связи с празднованием Дня благодарения в США, где сегодня рынки закрыты, а 26 ноября будут торговаться в сокращенном режиме.

Основным ориентиром для покупателей остается отметка $82, тогда как значимая поддержка проходит немногим ниже $78. Понижательные риски на данный момент превалируют», — считает эксперт.

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