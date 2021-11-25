Москва, , 17:39 — REGNUM В интересах российского государства активно противостоять принятию любого окончательного решения косовского вопроса, которое противоречит резолюции 1244 СБ ООН, даже если официальный Белград и Приштина согласятся с таким решением. Такое мнение высказал профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович во время презентации сборника «Косово, Сербия и Россия» в пресс-центре ИА REGNUM 23 ноября.

Презентация сборника статей «Косово, Сербия и Россия» в пресс-центре ИА REGNUM Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Резолюция 1244 была принята после агрессии НАТО против СР Югославии. Агрессия НАТО против одного из членов ООН поставила под сомнение выживание действующего международного права, основанного на Ялтинско-Потсдамской системе международных отношения. Войной против Югославии и Сербии США хотели показать, что послевоенного международного порядка, действовавшего на основании согласия пяти государств — постоянных членов СБ, больше не существует и что после разрушения Берлинской стены из пяти государств-победителей во Второй мировой войне осталось только одно — США», — рассказал Чворович.

Резолюция 1244 сохранила международный порядок, поскольку она вернула ситуацию в Косово, Сербии и Югославии в рамки международного права, отметил эксперт. В резолюции не упоминается агрессия НАТО, и поэтому эта агрессия навсегда останется незаконной, продолжил он.

«Это будет так, если только Россия по каким-либо причинам не согласится со вступлением так называемого Косово в ООН. Если Россия не помешает приему «Республики Косово» в ООН, этим она фактически узаконит агрессию НАТО против СРЮ и Сербии и признает, что США действительно являются единственной глобальной силой в мире, которая может безнаказанно атаковать другие государства-члены ООН и успешно формировать новые протектораты», — полагает Чворович.

Если Россия не использует право вето для того, чтобы воспрепятствовать вступлению Косово в ООН, у нее больше не будет возможности применить это право, потому что членство так называемого Косово в ООН станет концом Ялтинско-Потсдамской системы, продолжил Чворович.

Эксперт отметил, что тезис о том, что Россия могла бы выгодно обменять свое согласие на вступление Косово в ООН на какие-то уступки на Украине или в Закавказье, глубоко ошибочен — Вашингтон на примере Косово желает показать миру, что США являются мировым гегемоном, и он не будет предлагать какие-либо компенсации другим государствам.

«Урегулирование вопроса статуса Косово в соответствии с резолюцией 1244 имеет решающее значение для сохранения статуса России как влиятельного государства. А этот статус в 1945 году не был ей подарен. Его залогом стали жизни 20 миллионов погибших во Второй мировой войне», — подытожил Чворович.