Сербский эксперт: Россия может лишиться права вето в ООН
Москва, 25 ноября, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В интересах российского государства активно противостоять принятию любого окончательного решения косовского вопроса, которое противоречит резолюции 1244 СБ ООН, даже если официальный Белград и Приштина согласятся с таким решением. Такое мнение высказал профессор юридического факультета Университета в Крагуеваце (Сербия) Зоран Чворович во время презентации сборника «Косово, Сербия и Россия» в пресс-центре ИА REGNUM 23 ноября.
«Резолюция 1244 была принята после агрессии НАТО против СР Югославии. Агрессия НАТО против одного из членов ООН поставила под сомнение выживание действующего международного права, основанного на Ялтинско-Потсдамской системе международных отношения. Войной против Югославии и Сербии США хотели показать, что послевоенного международного порядка, действовавшего на основании согласия пяти государств — постоянных членов СБ, больше не существует и что после разрушения Берлинской стены из пяти государств — победителей во Второй мировой войне осталось только одно — США», — рассказал Чворович.
Резолюция 1244 сохранила международный порядок, поскольку она вернула ситуацию в Косово, Сербии и Югославии в рамки международного права, отметил эксперт. В резолюции не упоминается агрессия НАТО, и поэтому эта агрессия навсегда останется незаконной, продолжил он.
«Это будет так, если только Россия по каким-либо причинам не согласится со вступлением так называемого Косово в ООН. Если Россия не помешает приему «Республики Косово» в ООН, этим она фактически узаконит агрессию НАТО против СРЮ и Сербии и признает, что США действительно являются единственной глобальной силой в мире, которая может безнаказанно атаковать другие государства — члены ООН и успешно формировать новые протектораты», — полагает Чворович.
Если Россия не использует право вето для того, чтобы воспрепятствовать вступлению Косово в ООН, у нее больше не будет возможности применить это право, потому что членство так называемого Косово в ООН станет концом Ялтинско-Потсдамской системы, продолжил Чворович.
Эксперт отметил, что тезис о том, что Россия могла бы выгодно обменять свое согласие на вступление Косово в ООН на какие-то уступки на Украине или в Закавказье, глубоко ошибочен — Вашингтон на примере Косово желает показать миру, что США являются мировым гегемоном, и он не будет предлагать какие-либо компенсации другим государствам.
«Урегулирование вопроса статуса Косово в соответствии с резолюцией 1244 имеет решающее значение для сохранения статуса России как влиятельного государства. А этот статус в 1945 году не был ей подарен. Его залогом стали жизни 20 миллионов погибших во Второй мировой войне», — подытожил Чворович.