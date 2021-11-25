Пермь, 25 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Пермском крае по факту незаконного уничтожения деревьев на территории Вильвенского участкового лесничества возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

МВД по Бурятии Незаконная рубка леса

По данным ведомства, по подозрению в совершении преступления задержан 53-летний мужчина. Он заключен под стражу.

В ноябре 2019 года от имени директора компании пермяк заключил договор купли-продажи лесных насаждений с минприроды. Далее он нанял бригаду рубщиков, изыскал необходимый транспорт и лично контролировал весь процесс заготовки. По условиям договора рабочие должны были заготовить 403 куба древесины, но спилили на 860 кубов больше.

С делянок древесину вывозили на производственную базу в город Красновишерск, откуда поставляли заказчикам. Из-за незаконной заготовки хвойных деревьев лесному фонду причинен ущерб в размере 6 млн рублей.