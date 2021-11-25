Уфа, 25 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту завышения оплаты работ при возведении школ возбуждено в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Пресс-служба Городской думы Калуги В детском саду

Сообщается, что сотрудники надзорного ведомства провели проверку исполнения законодательства в управлении государственной экспертизы Башкирии, в сфере обоснованности экспертиз достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства по сметным документам.

В результате было установлено, что сотрудники учреждения выдали заключения о достоверности определения сметной стоимости по возведению школ на 80 мест с детскими садами на 40 мест в селах Леуза Кигинского района и Штанды Балтачевского района.

«При этом они не изучили и не оценили расчеты заказчика, их соответствие физическим объемам, что повлекло необоснованную оплату из бюджета фактически невыполненных работ в сумме более 6 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что по данным фактам надзорное ведомства организовало доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по признакам халатности.